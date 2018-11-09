Fenerbahçe, Abdullah Avcı ve Sampaoli Haberlerini Yalanladı
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli'yle görüştükleri yönündeki iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe, basında çıkan Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli'yle görüşüldüğü iddialarıyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
YORUMLAR (9)
-
Git de kariyerin bitsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kafur dağlı Getırsın. Her sene şsmbiyon oluruzCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hayrettin''e katılıyorum. Kesinlikle YILMAZ VURAL diyorum. Lütfen çağrımıza kulak verin sayın Yönetim.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
bir kere daha serefsiz yazarlar oldugunuzu reklamci pislikler allah belanizi versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yemin ediyorum , YILMAZ VURAL diyorum. Gelsin artıkCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır