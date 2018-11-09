Fenerbahçe, Abdullah Avcı ve Sampaoli Haberlerini Yalanladı

Fenerbahçe, basında çıkan Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli'yle görüşüldüğü iddialarıyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."