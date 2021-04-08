Fenerbahçe, 90+5. dakikada Thiam'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Maçın 90+5. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyon ise çok konuşuldu. Ceza sahası içinde Thiam'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili değerlendirme yapan Ahmet Çakar, "Son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada Malatya deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı alamadı. Maçın 90+5. dakikasında yaşanan pozisyon ise tartışmaları beraberinde getirdi.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Thiam, Malatyaspor'dan Chebake ile hava topuna çıkmak isterken yerde kaldı ve gözler hakeme döndü. Sarı-lacivertliler, Senegalli oyuncunun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi ancak maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi ve VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.

AHMET ÇAKAR: "NET PENALTI"

Pozisyonla ilgili değerlendirme yapan Ahmet Çakar, "Son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı." yorumunu yaptı.