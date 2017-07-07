Fenerbahçe 2017/18 Sezon Formalarını Taraftar İle Buluşturuyor

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Efsane Çubuklu Maç Forması'nın bu sezonki tasarımında 103 golle şampiyon olunan, rekorlarla dolu 88-89 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülüyor. Sade çizgilerle tasarlanan 2017/18 Çubuklu Maç Forması, lacivert V yaka detayıyla dikkat çekerken, omuz bölümünde adidas'ın simgesi üç bant, sırt kısmında ise geçtiğimiz sezondan farklı olarak altta çubukların devam ettiği düz lacivert bir zemin mevcut.

#FARKINIORTAYAKOY sloganıyla, Fenerbahçe'nin büyük taraftarıyla buluşan formanın tanıtımını Fenerbahçe'nin sembol ismi Volkan Demirel yaptı. Çubuklu forma aynı zamanda, adidas'ın Stadium to Street konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilmesi için taraftarların beğenisine sunuluyor.

SARI MAÇ FORMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki ana renginden biri olan sarı renk, Fenerbahçe'nin başarılarına duyulan hayranlığı tasvir eder. 2017/18 sezonu Fenerbahçe Sarı Forma da, taraftarın uzun yıllardır özlemle beklediği sarı renkli tasarımı ile öne çıkıyor. Deplasman karşılaşmalarında giyilecek formanın yanlarında bulunan lacivert üç bant ile birleşen beyaz polo yakası ve kol uçlarındaki beyaz detayı ise Fenerbahçe'nin kuruluş renklerine ithaf edildi. Futbolcuların performansına üst düzey katkı sağlayacak Climacool teknolojisine sahip adidas 2017/18 Fenerbahçe Sarı Forma, aynı zamanda adidas'ın Stadium to Street konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilecek.

YEŞİL MAÇ FORMASI

Fenerbahçe 2017/18 sezonunda hem iç saha hem de dış saha alternatifi olarak tasarlanan yeşil renkteki 3. forma, Fenerbahçe'nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlandı. Logo içerisinde sarı lacivert renkler arasında yükselen yeşil palamut dalı, Fenerbahçe' nin güç ve kudretini sembolize ederken, yeşil renk ise yükselen bu kudret için başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eder.

Yeni başlayacak olan 2017/18 futbol sezonunda başarının simgesi olacak olan yeşil forma, adidas'ın Stadium to Street konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilmesi için taraftarların beğenisine sunuluyor.

Fenerbahçe A Futbol Takımı'nın 2017/18 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar, adidas'ın en ileri, yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan ClimaCool® teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor.







