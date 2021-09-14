Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Ali Muhammed ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Ali Muhammed'in çok çalışmanın örneği olduğuna yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği milli takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır. Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen sarı mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz."