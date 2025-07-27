Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk resmi karşılaşmasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak. Bu önemli mücadele, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord karşısında oynanacak. Peki, Fenerbahç Lazio maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'DEN ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE HAZIRLIK

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna iddialı bir başlangıç yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertli ekip, oynadığı hazırlık maçlarıyla resmi mücadelelere en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor.

İLK RESMİ MAÇ: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FEYENOORD

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk resmi karşılaşmasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak. Bu önemli mücadele, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord karşısında oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARIYLA FORM YAKALAMA

Fenerbahçe, hazırlık sürecinin ilk maçında Süper Lig temsilcilerinden Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Portekiz kampında oynanan ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci maçta Uniao Leiria'yı 2-0 ve sonrasında Al Ittihad'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, olumlu bir hazırlık dönemi geçirdi.

SEZON ÖNCESİ SON SINAV: LAZIO MAÇI

Yeni sezon öncesindeki altıncı ve son hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Lazio, geçtiğimiz sezonu 65 puanla 7. sırada tamamladı. 38 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi alan İtalyan ekibi, 61 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçıyla ilgili detaylar da belli oldu. Mücadele, 30 Temmuz Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN BİLET BİLGİLERİ VE FİYATLARI

Lazio ile yapılacak hazırlık maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Açıklanan bilet fiyatları ise şu şekilde:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 500 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST TRİBÜNÜ: 1.000 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT TRİBÜNÜ: 2.000 TL