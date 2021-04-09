Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin
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Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ağır yara aldığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son dakikalarında kaçan pozisyon taraftara saç baş yoldurdu. Konuyla ilgili sosyal medyada açılan "Satılmış Fenerbahçe" başlığının altında ise birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemedi. Bu sezon rakibine 5 puan bırakan sarı lacivertli ekip, Yeni Malatya Stadı'nda aldığı skor kadar sahaya yansıttığı futbolla da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Dün geceden beri karşılaşma ile ilgili sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili açılan en dikkat çekici başlık ise "Satılmış Fenerbahçe" oldu. Önceki gün Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe taraftarının şike imasında bulunması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar tarafından açıldığı düşünülen konu başlığının altında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

PELKAS'LA İLGİLİ YORUMLAR BOMBA

Bu paylaşımlardan en dikkat çeken ise karşılaşmasının son dakikalarında takımı adına net bir pozisyonu harcayan Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'la ilgili yapılan yorumlar oldu.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

- Pelkas'ın banka hesapları incelensin.

- Malatya düşmesin diye Pelkas şike yapmış.

- Pelkas, Malatyaspor küme düşmesin diye 1 ton kayısı karşılığında maçı satmış.

- Maçtan 1 gün önce Malatya'ya git. Maçın oynanacağı şehirde Otelde kal. Sonra bu golü kaçır. Yemezler.

Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin
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Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (7)
54 54: Fenerden cacık olmaz.Bir tane bile derbi kazanamadan şampiyonmu olunur.Sırada bir anadolu takımıdır fb...
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ALPER ÇAĞLAR: O değil de Alanyaspor beşiktaş maçındaki kaleci neydi öyle..
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AHMET ÖRNEK : Hiçkimsede demiyorki mame tiam o salakça topuk pasını vermeseydi adam zımbalayacaktı orada tiam olmasaydı top direk pelkasa gelseydi kaleciyide içeri sokardı pelkas.
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