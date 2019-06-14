Fener Ol kampanyasına destek yağıyor!
Gaziantepspor'un eski başkanı Mehmet Kızıl, Fenerbahçe'ye destek için 2 bin forma aldığını açıkladı. New York Fenerbahçeliler Derneği de Fener Ol kampanyasına 1575 forma ile destek verdi.
Fenerbahçe'de bağış kampanyası hız kesmeden devam ediyor. WinWin programı, Star TV-FB TV ortak yayınında ekrana geliyor. Programda Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç, model Tülin Şahin, oyuncu Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulunuyor.
İşte Win Win programında forma alanlar:
Gaziantepspor'un eski başkanı Mehmet Kızıl: 2 bin forma
İstanbul'dan adını vermek istemeyen bir Fenerbahçeli taraftar: 650 forma
New York Fenerbahçeliler Derneği: 1575 forma
Viyana Fenerbahçeliler Derneği: 310 forma
Mersin Fenerbahçeliler Derneği: 533 forma
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