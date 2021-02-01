Felipe Melo'nun Copa Libertadores Sevinci

Palmeiras 1999'da Copa Libertadores'i son kez kazanmasının ardından Maracana'da Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonunda kupaya uzanan taraf oldu. Palmeiras'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun kupa sevincinin perde arkası görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.