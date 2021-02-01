Felipe Melo'nun Copa Libertadores Sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Felipe Melo'nun Copa Libertadores Sevinci

01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:18

Palmeiras 1999'da Copa Libertadores'i son kez kazanmasının ardından Maracana'da Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonunda kupaya uzanan taraf oldu. Palmeiras'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun kupa sevincinin perde arkası görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.

Palmeiras 1999'da Copa Libertadores'i son kez kazanmasının ardından Maracana'da Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonunda kupaya uzanan taraf oldu. Palmeiras'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun kupa sevincinin perde arkası görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.

Felipe Melo'nun Copa Libertadores Sevinci

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Didem Kınalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Felipe Melo'nun Copa Libertadores Sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:19:26. #1.15#
title