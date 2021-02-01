Felipe Melo'nun Copa Libertadores Sevinci
01.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:18
Palmeiras 1999'da Copa Libertadores'i son kez kazanmasının ardından Maracana'da Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonunda kupaya uzanan taraf oldu. Palmeiras'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun kupa sevincinin perde arkası görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.
Palmeiras 1999'da Copa Libertadores'i son kez kazanmasının ardından Maracana'da Santos'u 1-0 mağlup ederek 2020 sezonunda kupaya uzanan taraf oldu. Palmeiras'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun kupa sevincinin perde arkası görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout