Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu
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Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | Güncel

Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu Adana'nın kuzey ilçeleri Feke ve Saimbeyli'de akşam saatlerinde şiddetli sağanak nedeniyle iki ayrı mevkiinde sel meydana geldi.

Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu

ADANA - Adana'nın kuzey ilçeleri Feke ve Saimbeyli'de akşam saatlerinde şiddetli sağanak nedeniyle iki ayrı mevkiinde sel meydana geldi.

Akşam saat 18.30 sularında etkili olan sağanak yağış Feke ve Saimbeyli bölgesindeki sele neden oldu. Sağanak yağış nedeni ile Himmetli mevkii Feke Saimbeyli karayolu geçici olarak trafiğe kapanırken Feke'nin Sülemişli Mahallesi'nde dere yatağının taşması nedeni ile mahalle yolları kapandı. O anlar bölge sakinleri tarafından cep telefonlarına da yansıdı. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri bölgede yolların açılması için çalışmaları sürdürürken güvenlik güçleri bölgede geçiş tedbirlerini sürdürüyor.

Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu
Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu
Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu
Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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