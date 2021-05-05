Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu

Feke ve Saimbeyli'de şiddetli sağanak sele neden oldu Adana'nın kuzey ilçeleri Feke ve Saimbeyli'de akşam saatlerinde şiddetli sağanak nedeniyle iki ayrı mevkiinde sel meydana geldi.