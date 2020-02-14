Federer, Roland Garros dışında toprak kortta oynamayacak

14.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:14

Dünya üç numarası Roger Federer, bu sezon -sezonun ikinci Grand Slam’i- Roland Garros dışında herhangi bir toprak kort turnuvasına katılmayacak. Bu, Ekselansları’nın ne Madrid ne de Roma Masters’ta yer alacağı anlamına geliyor.

Federer, geçtiğimiz sezon Roland Garros’a en iyi şekilde hazırlanmak adına hem Madrid Masters hem de Roma Masters’a katılmıştı. Her iki turnuvaya da çeyrek finalde elenen İsviçreli raket, sırasıyla Dominic Thiem ve Stefanos Tsitsipas’a mağlup olmuştu. 2019 Roland Garros’ta beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Federer, yarı finale kadar ilerlemiş ve orada -turnuvayı şampiyon tamamlayacak- Rafael Nadal’a 3-1 yenilmişti.

39 yaşındaki Federer, sezonun geri kalanındaki üç Grand Slam turnuvasına da katılmayı planlıyor. Dünya üç numarasu ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da yer alacak ve kariyerinin ilk olimpiyat tekler altın madalyası için mücadele edecek.