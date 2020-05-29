Federer en iyisi ama Nadal’ın en zorlu rakibi Djokovic “GOAT” yani tarihin en iyisi tartışması, teniste uzun bir süredir konuşulan bir konu. Roger Federer, 20 Grand Slam kupasıyla bu alanda liderliği alırken Rafael Nadal, 19 kupayla Federer’i takipte.

“GOAT” yani tarihin en iyisi tartışması, teniste uzun bir süredir konuşulan bir konu. Roger Federer, 20 Grand Slam kupasıyla bu alanda liderliği alırken Rafael Nadal, 19 kupayla Federer’i takipte.

Büyük Üçlü’nün en genci olan Novak Djokovic ise 17 kupayla bu ikiliyi takipte.

Rafa Nadal’ın amcası ve eski antrenörü Toni Nadal konuya dair, “Bence Federer, mükemmel bir oyuncu. Onu izlemekten büyük keyif alıyorum.” dedi.

Eurosport’taki Nadal haftasında konuk olan İspanyol antrenör, “Eğer Rafa’nın amcası veya antrenörü olmasaydım Federer’in tüm maçları kazanmasını isterdim. Elegant. Agresif. Büyüleyici. Durdurulamaz. Aklınıza gelen bütün iyi sıfatları barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

“Federer en iyisi ama Nadal’ın en zorlu rakibi Djokovic. Ona karşı oynadığımızda neler yapacağımızı bilmiyoruz. Daima yaratıcı. Sürprizlerle dolu.”