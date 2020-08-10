Federasyonlar ve kulüplerden şehitler için başsağlığı mesajı Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisler için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve kulüpler başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisler için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve kulüpler başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu özel harekat polislerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de başsağlığı mesajları yayımladı.

Kaynak: AA