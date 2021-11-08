Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles, yıl sonunda istifa edecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles, yıl sonunda istifa edecek

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles, yıl sonunda istifa edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), Randal Quarles'ın aralık ayı sonunda Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Randal Quarles'ın aralık ayı sonunda Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, Quarles'in aralık ayı sonu itibarıyla geçerli olmak üzere Fed Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını sunduğu bildirildi.

Quarles'in 13 Ekim 2017'den bu yana Kurul Üyesi olduğu ve Denetimden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı görevini üstlendiği belirtilen açıklamada, Başkan Yardımcısı olarak kurulun yetki alanındaki finansal firmaların denetimi ve düzenlenmesinden sorumlu olduğu anımsatıldı.

Quarles'ın, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev süresi ekimde sona ermişti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor

 Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için Twitter'da anket düzenledi

Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için Twitter'da anket düzenledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title