Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles, yıl sonunda istifa edecek

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Randal Quarles'ın aralık ayı sonunda Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, Quarles'in aralık ayı sonu itibarıyla geçerli olmak üzere Fed Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını sunduğu bildirildi.

Quarles'in 13 Ekim 2017'den bu yana Kurul Üyesi olduğu ve Denetimden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı görevini üstlendiği belirtilen açıklamada, Başkan Yardımcısı olarak kurulun yetki alanındaki finansal firmaların denetimi ve düzenlenmesinden sorumlu olduğu anımsatıldı.

Quarles'ın, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev süresi ekimde sona ermişti.

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