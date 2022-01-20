FED toplantısı ne zaman 2022? FED faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta duyurulur?

Ekonomi haberlerini takip eden vatandaşlar FED toplantısı ne zaman 2022? sorusuna yanıt arıyor. Piyasalar tarafından ocak ayında ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

FED toplantısı ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED), 2022 yılına ilişkin toplantı takvimi ekonomi haberlerini takip edenlerin gündeminde. FED faiz kararı 2022 Ocak ayı itibariyle milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası, Ocak 2022 faiz kararını ve güncel rakamları dünya basınına sunacak. FED faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta duyurulur?2022 FED takvimi..

2022 FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Altın ve döviz kurlarının nasıl şekilleneceğini merak eden yatırımcının gözü 2022 FED faiz kararına çevrildi. Aralık ayının başından bu yana ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edildi. FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

FED FAİZ KARARI OCAK AYINDA NE OLUR?

FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. FED Başkanı Jerome Powell ve yetkililer son toplantıda varlık alımını azaltma sürecini hızlandırma kararı almış, 2022 yılı için 3 faiz artışı sinyali vermişti.

Goldman Sachs, Federal Rezerv'in bu yıl dört kez faiz oranlarını artırmasını ve Temmuz ayından itibaren bilanço boyutunu küçültme sürecine başlamasını bekliyor. Ayrıca ABD para politikasında agresif bir sıkılaştırma tahmininde diğer büyük bankalara katılmasını bekliyor.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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