Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı
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Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı

17.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:50

Fed iki günlük toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Piyasaların gelecek sonuca odaklandığı toplantıda Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son iki gündür yaptığı toplantıdan gelecek sonuçlara odaklanmıştı. Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin ekonomik büyüme ve faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyordu. Gözlerin çevrildiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki günlük toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

FON ORANI SABİT TUTULDU

Uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ İLERLEME KAYDEDİLİNE KADAR SÜRDÜRÜLECEK

Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi. Açıklamada, Komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı bildirildi. Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapatmıştı.

Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı
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