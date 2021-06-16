Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
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Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor

Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Kapalıçarşı esnafının altın beklentisi yükseliş yönünde. Şu sıralar 510 TL seviyelerinden işlem gören gram altın, karar sonrası 520 TL seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

Altın yatırımcılarının açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısına odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Şu sıralar gram altın fiyatı 510 seviyelerinde işlem görürken, karar sonrası ise ibrenin yukarı yönlü olması öngörülüyor. Kapalıçarşı esnafı ise düğün sezonun açılması ile birlikte altına talebin olduğunu ve bugün FED kararı yarın ise Merkez Bankası'nın kararı sonrasında altın fiyatının 520 civarını gelebileceğini söylüyor.

"İBRENİN YUKARI YÖNLÜ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Düğün sezonun açıldığı için işlerde artış olduğunu ifade eden Kapalı Çarşı esnafı Rıdvan Lebit, "İlerleyen günlerde daha artış olacaktır. Yatırım amaçlı şu anda altın daha çok tercih ediliyor. Takı amacı ise gram altına daha çok rağbet var. Güncel gram altın fiyatı 510 TL, çeyrek altın 827 TL, yarım altın, bin 653 TL, tam altın ise 3 bin 320 TL'den işlem görüyor. ABD'nin FED kararı sonrası altında ibrenin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Karar sonrası ise altın 520 TL bandına gelebilir. Yarın ki Merkez Bankası'nın faiz kararı da etkili olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor
Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Kapalıçarşı esnafı altının yükselmesini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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