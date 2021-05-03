FDR Oyun Cumhuriyeti Online 1v1 League of Legends turnuvası düzenliyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

FDR Oyun Cumhuriyeti Online 1v1 League of Legends turnuvası düzenliyor!

FDR Oyun Cumhuriyeti Online 1v1 League of Legends turnuvası düzenliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

1v1 turnuvası için başvurular 7 Mayıs'da kapanıyor

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Adana'da bulunan şubeleriyle gerek yerel gerekse dijital olarak ülke 'una katkıda bulunan , 8 Mayıs Perşembe günü Online şekilde 1v1 League of Legends turnuvası düzenleyecek. İşte detaylar:

Turnuva tarihi: 08.05.2021 Cumartesi

Turnuva check-in başlangıç saati: 10.00

Check-in bitiş saati: 11.30

Turnuva başlangıç saati: 12.00

Turnuva türü: Online — 1v1

Turnuva Kuralları

  •  Tüm oyuncular en geç belirtilen saatte Discord kanalımızda bulunarak Check-Inlerini yaptırmış olmalılardır. Belirtilen saatte ulaşılamayan oyuncuların kaydı silinip, yedek oyuncular turnuvaya dahil edilecektir.

  • Katılım ücretsizdir. İlk kule, İlk kan veya 100 Miniona ulaşan oyuncu kazanmış olur. Maçlar tekli eleme sistemi ile tek maç üzerinden Sihirdar Vadisi haritası üzerinde oynanacaktır. Final Maçı BO3 şeklinde olacaktır.

  • Tüm katılımcılar sportmence davranmak zorundadırlar.

  •  Hakaret ve benzeri durumlarda, ekran görüntüsü alınıp turnuva yöneticilerinden birine iletilmelidir.

  • Kışkırtıcı konuşmalar, uyarı alacaktır. 1 oyuncu 3 uyarı ardından turnuvadan men edilir.

  • Yayın açmak isteyen oyuncular, turnuva yönetiminden özel izin almak durumundadır. Onay alınmadan açılan yayınlar, turnuvadan men sebebi olabilir.

  • Turnuva süresince herhangi bir 3. Parti Yazılım kullanmak kesinlikle yasaktır.

  • Turnuva ile alakalı sorular, FDR Oyun Cumhuriyeti Discord kanalı üzerinden cevaplanacaktır.

  • Turnuva odası, hakemler tarafından kurulacak ve oyuncular davet edilecektir.

    • Ödüller

    1. Oyuncu Ödülü : 1 Aylık FDR OYUN DENEYİMİ

    2. Oyuncu Ödülü : 2 Haftalık FDR OYUN DENEYİMİ

    3. Oyuncu Ödülü : 1 Haftalık FDR OYUN DENEYİMİ

    4. ve 5. Oyuncu Ödülü : 1 Günlük FDR OYUN DENEYİMİ

    Turnuva ile alakalı tüm sorular Discord kanalı üzerinden cevaplanacaktır. Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde turnuva iptal edilebilir. FDR Oyun Cumhuriyeti'nin Discord kanalına ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bu turnuvada yer almak istiyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kayıtlar için son tarih 7 Mayıs saat 20.00

    Kaynak: Playerbros

    Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
    Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
    Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
    Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
    Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
    Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
    Haber Yorumları
    500
    Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

    Manşet Haberler

    Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
    Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
    Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
    Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
    Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
    Spor Diego Cenk Tosun Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus
    Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
    Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
    Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
    Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
    Şu an buradasınız: FDR Oyun Cumhuriyeti Online 1v1 League of Legends turnuvası düzenliyor! - Haberler
    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 21:39:35. #1.16#

    title