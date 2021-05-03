FDR Oyun Cumhuriyeti Online 1v1 League of Legends turnuvası düzenliyor!

1v1 turnuvası için başvurular 7 Mayıs'da kapanıyor

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Adana'da bulunan şubeleriyle gerek yerel gerekse dijital olarak ülke 'una katkıda bulunan , 8 Mayıs Perşembe günü Online şekilde 1v1 League of Legends turnuvası düzenleyecek. İşte detaylar:

Turnuva tarihi: 08.05.2021 Cumartesi

Turnuva check-in başlangıç saati: 10.00

Check-in bitiş saati: 11.30

Turnuva başlangıç saati: 12.00

Turnuva türü: Online — 1v1

Turnuva Kuralları

Tüm oyuncular en geç belirtilen saatte Discord kanalımızda bulunarak Check-Inlerini yaptırmış olmalılardır. Belirtilen saatte ulaşılamayan oyuncuların kaydı silinip, yedek oyuncular turnuvaya dahil edilecektir.

Katılım ücretsizdir. İlk kule, İlk kan veya 100 Miniona ulaşan oyuncu kazanmış olur. Maçlar tekli eleme sistemi ile tek maç üzerinden Sihirdar Vadisi haritası üzerinde oynanacaktır. Final Maçı BO3 şeklinde olacaktır.

Tüm katılımcılar sportmence davranmak zorundadırlar.

Hakaret ve benzeri durumlarda, ekran görüntüsü alınıp turnuva yöneticilerinden birine iletilmelidir.

Kışkırtıcı konuşmalar, uyarı alacaktır. 1 oyuncu 3 uyarı ardından turnuvadan men edilir.

Yayın açmak isteyen oyuncular, turnuva yönetiminden özel izin almak durumundadır. Onay alınmadan açılan yayınlar, turnuvadan men sebebi olabilir.

Turnuva süresince herhangi bir 3. Parti Yazılım kullanmak kesinlikle yasaktır.

Turnuva ile alakalı sorular, FDR Oyun Cumhuriyeti Discord kanalı üzerinden cevaplanacaktır.

Turnuva odası, hakemler tarafından kurulacak ve oyuncular davet edilecektir.

Ödüller

1. Oyuncu Ödülü : 1 Aylık FDR OYUN DENEYİMİ

2. Oyuncu Ödülü : 2 Haftalık FDR OYUN DENEYİMİ

3. Oyuncu Ödülü : 1 Haftalık FDR OYUN DENEYİMİ

4. ve 5. Oyuncu Ödülü : 1 Günlük FDR OYUN DENEYİMİ

Turnuva ile alakalı tüm sorular Discord kanalı üzerinden cevaplanacaktır. Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde turnuva iptal edilebilir. FDR Oyun Cumhuriyeti'nin Discord kanalına ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bu turnuvada yer almak istiyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kayıtlar için son tarih 7 Mayıs saat 20.00

Kaynak: Playerbros