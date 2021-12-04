FC Barcelona maçına hakem damgası

Shane Larkin : Çalınan faul saçmalık

Berna Ataman: Türk sponsorlardan aldıkları dev bütçelerle ayakta kalan EuroLeague, bir kez daha Türk takımlarına karşı olan tutumunu sergiledi

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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