FC Barcelona Junior Firpo ile anlaştı.

FC Barcelona ve Endülüs kulübü, Junior Firpo'nun 18 milyon avro artı değişkenler için 12 milyon avroya transfer anlaşması imzaladı. İspanyol büyük bir vaad bıraktı. İspanya'nın 21 yaş altı tarafını büyüleyen 22 yaşında, Haziran ayında Avrupa Şampiyonası'nı kaldırdı. Yeni Barça imzası hakkında bilmeniz gereken 10 şeye bakın!