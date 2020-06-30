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Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı

La Liga'da lider Real Madrid'in 2 puan gerisine düşen Barcelona'da Vigo maçı sonrası soyunma odası karıştı. Katalan ekibinde teknik direktör Quique Setien ve futbolcuların soyunma odasında tartıştığı ve tartışmanın yer yer kavgaya vardığı iddia edildi.

30.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:23

La Liga'da Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak ezeli rakibi Real Madrid'in 2 puan gerisine düşen Barcelona'da soyunma odası karıştı. Maçta iki kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Barcelona'da, maç sonrası sinirlerin gerildiği öğrenildi.

Maç sonrası futbolcuların, karşılaşmada Katalan ekibinin iki golüne imza atan Luis Suarez ile takımın ayakta kalan isimlerinden Arthur'u oyundan alan teknik direktör Quique Setien ile soyunma odasında tartıştıkları bildirildi.

Tartışmanın oldukça hararetli geçtiği ve yer yer kavgaya kadar vardığı belirtildi. İspanyol basınında Setien'in takımdaki otoritesini kaybettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

MESSI'DEN TAVIR

Ayrıca takımın efsane ismi Lionel Messi'nin, maç esnasında kendisine talimat veren yardımcı antrenör Eder Sarabia'yı dinlemeden sırtını dönüp gitmesi de dikkat çekti. Messi, su molasında yardımcı antrenör Sarabia'yı dikkate almadı ve ikili arasındaki gerilimin yüksek olduğu görüldü.

SETIEN İÇİN TEK ÇARE ŞAMPİYONLUK

Barcelona yönetiminin de Setien'in takımdaki geleceğini tartışmaya başladığı iddia edildi. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamaması halinde tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Barcelona'nın başına 3 Ocak'ta getirilen Setien'in görevine son vermesi halinde, Katalan ekibinin efsane eski futbolcu Xavi ile anlaşabileceği söyleniyor.

KRİTİK MAÇ

Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında kritik dev bir maça çıkacak. Katalan ekibi, bu akşam 23.00'te ligin 3. sırasındaki Atletico Madrid'i Camp Nou'da ağırlayacak.

Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
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