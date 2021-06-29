Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim?

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'ye yönelik paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi çeken Fazıl Say bu kez de teknik direktör adayını söyledi. Say yaptığı paylaşımda, "Yahu kim olacak diye herkes soruyor. Getir Alex'i. Daha ne diyelim?" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yoğun ilgi gören bu ifadelere binlerce beğeni geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp dün yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde yeni hocanın duyurulacağını belirtti. İyi bir Fenerbahçeli olan ünlü piyanist Fazıl Say da sosyal medyadan kendi teknik direktör adayını açıkladı.

"YAHU KİM OLACAK DİYE HERKES SÜRÜYOR"

Fazıl Say yaptığı paylaşımda, "Yahu kim olacak diye herkes soruyor. Getir Alex'i. Daha ne diyelim?" ifadelerini kullandı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım binlerce beğeni aldı.

Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim?
Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Halit Ergenç Kaan Yıldırım Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim? - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 00:40:18. #1.15#

title