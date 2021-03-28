Fazıl Say: Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim

Fenerbahçeliliğiyle bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, maçlar sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Bu kez A Milli Takım'ın Norveç zaferinden sonra bir paylaşım yapan Say, "Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim" dedi.