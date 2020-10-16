Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi
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Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi

16.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:48
Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi

Tesla'nın Almanya'da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.

Tesla'nın Almanya'da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi. Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory'nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.

Su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky,  Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti. Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu" dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı. Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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