Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı - Haberler
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Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Zamlar geri alınana kadar ben artık faturalarımı ödemeyeceğim" çıkışı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu provokasyon yapmakla suçladı. "Zamlar geri alınacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Dağ, "Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, dün akşam evinden vatandaşlara seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar ben artık faturalarımı ödemeyeceğim" çıkışını ve elektrik faturalarına gelen tepkileri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nu provokasyon yapmakla suçlayan Dağ, "Bir kaos çıkarma çalışması. Ben buradan böyle bir netice çıkacağına inanmıyorum. Hükümet ve parti yetkililerimiz bu konuda bir çalışma yapıldığını zaten söyledi. Buradan çıkacak olan neticeyi siyaseten kendine mal etmek çabası içinde ki böyle bir çıkış yapıyor" dedi.

Faturalardaki artışın küresel sorunlardan kaynaklı olduğunu belirten Dağ, "Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını muhalefet bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanan bir hadise hiç yok diyemeyiz. Var ortada bir şey farkındayız. Ama bunu da bir bahane olarak söylemek istemiyoruz. Vatandaşımızın bunu en az etkilenecek şekilde yaşaması kanaatinde olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Bunun içinde ciddi bir çaba sarf ettiğimizi, bazen bütçe bazen başka kanallarla sübvanse ettiğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zamlara ilişkin yapılacağı düzenlemeyle ilgili de konuşan Dağ, "Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı boyutunda bir çalışma yürütülüyor. Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Hamza Dağ, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Hamit Gündoğdu:

Adam kendisi itiraf eder gibi konuşmuş. " Vatandaşın üstündeki yükü BİRAZ hafifletmek" yeter artık bu düşün milletin yakasından hani hafifketeceginizi ifade ettiğiniz yükü eşek bile kaldırmaz ve siz insana kıyak yaptığınızı nasıl böyle pişkince ifade edebiliyorsunuz.

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Süleyman Demir:

ALINMAZSA 2023 GÖRMELERİ BİLE ZOR

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hakan ilhan:

Devletin olupta özelleştirilen kurumlar derhal devlete geri dönmeli

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