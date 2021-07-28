Fatsa'da plaj futbolu ve voleybolu
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Fatsa'da plaj futbolu ve voleybolu

Fatsa'da plaj futbolu ve voleybolu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında plaj futbolu ve plaj voleybolu düzenliyor.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında plaj futbolu ve plaj voleybolu düzenliyor.

Uzunkum Plajı'nda plaj futbolu ve plaj voleybolu için başvurular, 27 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne yapılacak. Takımların kura ve fikstür çekimi 4 Ağustos 2021 Fatsa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek. Turnuva, 6 Ağustos 2021 günü Fatsa Belediyesi Uzunkum Plajı'nda başlayacak. Turnuvalar sonucunda birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.

"Yetenekli gençleri ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaklaşık 15 gün önce yaz etkinliklerini başlattıklarını belirterek, "Uzunkum Plajı ve Atatürk Parkındaki yaz etkinliklerimiz dolu dolu geçiyor. Etkinliklerimiz ile alakalı vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu etkinliklerimizin yanında plaj voleybolu ve ve plaj futbolu da düzenliyoruz. Gençlerimizin sportif etkinliklerdeki fiziksel kazanımlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik yönden, iletişim, sosyalleşme, saygı görme ve gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma becerilerinin gelişmesini sağlamak açısından bu etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu turnuvalar sayesinde yetenekli gençlerimizi ülkemizin geleneklerine, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, barış, kardeşlik ve Fair Play (iyi oyun) ilkelerine bağlı, bireyler olarak ülkemiz sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" dedim

Öte yandan turnuvalarla ilgili şartname, Fatsa Belediyesi resmi web sitesinde de yayınlanıyor. - ORDU

Fatsa'da plaj futbolu ve voleybolu
Fatsa'da plaj futbolu ve voleybolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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