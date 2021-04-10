Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği'nde
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Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği'nde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği'nde

Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği önümüzdeki hafta başlayacak olan eni sezon öncesi kadrosuna yeni bir isim dahil etti.

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10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu

Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği önümüzdeki hafta başlayacak olan eni sezon öncesi kadrosuna yeni bir isim dahil etti.

Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde kadrosun güçlendirmeye devam ediyor. Kayseri ekibi, milli futbolcu Merve Aladağ'ın ardından Fatma Nur Şenses'i kadrosuna kattı. 17 Nisan'da Antalya'da başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği ekibi, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Son olarak Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor forması giyen 2003 doğumlu Fatma Nur Şenses yeni sezonda Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği forması giyecek. 2016 yılında başladığı futbolda şimdiye kadar 29 maça çıkan Fatma Nur 25 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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