Fatma Dikmen kiralık olarak gönderildi
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Fatma Dikmen kiralık olarak gönderildi

Fatma Dikmen kiralık olarak gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol'un 19 yaşındaki oyuncusu Fatma Dikmen, kiralık olarak Bodurm Kayra Basketbol takımına transfer oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un 19 yaşındaki oyuncusu Fatma Dikmen, kiralık olarak Bodurm Kayra Basketbol takımına transfer oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bodrum Kayra Basketbol yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. 2021-2022 sezonunda B Grubunda mücadele edecek olan Bodrum Kayra Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol'dan 19 yaşındaki oyuncu Fatma Dikmen'i kadrosuna kattı. Yeni sezonda kiralık olarak Bodrum Kayra Basketbol forması giyecek olan Fatma Dikmen yeni takımı ile çalışmalara başladı.

Bodrum Kayra Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Fatma Dikmen. Bellona Kayseri Basketbol takımından Fatma Dikmen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kendisine hoş geldin der, başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesi esnasında bizlere güvenen ve genç oyuncularını bize emanet eden Bellona Kayseri Basketbol Kulübüne ve Kulüp Asbaşkanı Özkan Arseven'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fatma Dikmen kiralık olarak gönderildi - Haberler Spor
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