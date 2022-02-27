Fatih Terim yayına bağlandı, yorumcu dostu bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var - Haberler

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Fatih Terim yayına bağlandı, yorumcu dostu bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Ünlü yorumcu Sinan Engin, çok konuşulacak bir bilgi ortaya attı. Canlı yayına Fatih Terim'i bağlayan Engin, kısa sohbetin ardından gelen teklifi açıkladı. Engin, "Çok cazip, baba miktarda bir teklif var hocama" dedi.

Canlı yayında Fatih Terim'i arayan Sinan Engin, konuşmanın ardından Terim'in aldığı transfer teklifiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Fatih Terim yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocaya baba miktarda bir teklif var

"BABA MİKTARDA"

Fatih Terim'in dünya kupasına katılacak ülkelerden birinden teklif aldığını dile getiren Sinan Engin, "Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı. Sinan Engin'in ima ettiği takım sosyal medyada merak konusu oldu.

"BAŞKAN OLSUN"

Engin, Terim'in kariyer yolculuğu hakkında, "Ben her zaman söyledim, hocanın artık başkan olması gerekiyor. Başkanlık çıtası ülkede çok düştü. Ne zengin iş insanları var, hoca için ölecek. Başkan olursa çok zengin yönetim kurar" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Sinan Engin, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Haberler

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