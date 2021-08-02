Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı
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Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı

Fatih Terim yardımcılarına kucak açtı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Şu anda Necati Ateş ve Selçuk İnan ile çalışan Terim'in eski yardımcılarını övmesi bir çağrı olarak algılandı Terim 2 yardımcı daha alarak sezona başlayacakSerhan TÜRK / İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ve yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim...

Şu anda Necati Ateş ve Selçuk İnan ile çalışan Terim'in eski yardımcılarını övmesi bir çağrı olarak algılandı 

Terim 2 yardımcı daha alarak sezona başlayacak

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ve yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim antrenör takviyesine ihtiyaç duyduğunun sinyallerini verdi. Terim'in dün basın mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, önemli konulardan biri de yardımcı antrenörler oldu. Bugüne kadar çalıştığı yardımcılarına övgü dolu sözler sarf eden Terim, birlikte mücadele ettiği eski ekibine bir yandan da kucak açmış oldu. Fatih Terim özetle 'Levent Şahin gibi Ümit Davala gibi karakterli, disiplinli, çalışkan isimler bize çok maç kazandırdı. Hasan hoca, Müfit hoca, Eser hoca söyledikleri ile yaptıkları ile katkı sağladılar' diyerek hem yardımcılarını övdü hem de tekrar çalışabileceğinin mesajlarını verdi. 

Terim yapılan sohbette kendisinin yokluğunda takımı sahaya çıkaran Levent Şahin'e ayrı bir paragraf açarak, "Levent; arkanızı rahatlıkla döneceğiniz, her konuda güveneceğiz bir hoca. Bilgisi ve tecrübesi de çok iyi" diyerek geride kalan sezonda takımın başında çıktığı maçlarda eleştiri alan Levent Şahin'e destek oldu. Şu anda Necati Ateş ve Selçuk İnan ile çalışan Terim'in yeni sezona 2 yardımcı daha alarak başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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