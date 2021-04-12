Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı

Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Millet aşı bulamazken, biz en kıymetlisini çöpe atıyoruz! Profesör yaşananlara isyan etti

Karagümrük beraberliğiyle şampiyonluk iddiasından oldukça uzaklaşan Galatasaray'da Fatih Terim'in tercihleri sorgulanıyor. Yaklaşan seçim nedeniyle yaşanan sözleşme belirsizlikleri de takımın kimyasını bozdu. Futbol değil, yıldız savaşları ve hakemler gibi tali olaylar, Aslan'ın gündemi oldu. Ayrıca Terim'in istediği transferlerin yapılıp, geçen sezon olduğu gibi yarıştan erken kopulması, gerilim ateşinin harlanmasına neden oldu.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceği sorgulanmaya başladı. Devre arasında Mostafa, Gedson, Yedlin gibi futbolcuların alınmasıyla yeniden yarışa tutunacağı düşünülen Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi lige erken havlu attı. Sezon başında yaşanan transfer krizi, Terim'in seçimlerinin sorgulandığı bir gerilme taşındı. Terim'le yaşanan olumsuz tabloda 7 önemli madde gündeme taşındı.

"SEÇİM GÜNDEMİ"

Milliyet'teki haberde, Galatasaray'ın kötü gidişini başlatan 7 madde belirtildi: 1- Seçim Gündemi: Cengiz'in aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı, Teknik Direktör Fatih Terim bile seçim kulislerinin içinde kaldı.

"YILDIZ SAVAŞLARI"

2-Yıldız savaşları: Fenerbahçe ile girilen yıldız savaşları, takımın şampiyonluk yarışındaki motivasyonunu bozdu. Saha içi göz ardı edildi.

"YANLIŞ TERCİHLER"

3-Terim'in tercihleri: Ne kadro istikrarı, ne de oyun istikrarı yakalanabildi. Forma giyenler sürekli değişti, alternatifli kadro kafa karıştırdı. Muhammed, Falcao, Taylan, Etebo, Saracchi arasında tercih yapamamak başa bela oldu. Feghouli'nin şans alamaması, Gedson'un stoperde oynatılması.

"SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

4-Sözleşme belirsizliği: Terim'in olup olmayacağı bile tartışılınca, sözleşmesi bitmeye yakın oyuncuların performansı düştü, bu sahaya yansıdı.

"BELHANDA VE MUSLERA

5-Belhanda ve Muslera: Bir yıl daha mukavelesi bulunan Muslera ile sözleşme yenilenmesi dengeleri bozdu. Mukavelesi bitecek olanlar, teklif alamadıkları düşüncesine kapıldı. Belhanda'nın da zorlu yarışta kulüpten yollanması, oyuncuların moralini bozdu.

"TARAFTARSIZ BU KADAR"

6-Taraftarsız bu kadar: Galatasaray'ın her kötü gidişinde takımı ayağa kaldıran taraftarın pandemi nedeniyle tribünde olmaması, büyük bir güçten mahrum bıraktı. Ev sahibi maçlar, deplasmana dönüştü.

"HAKEMLERLE DİYALOG"

7-Hakemlerle diyalog: Galatasaray'ın puan kaybettiği maçların ortak noktası; kırmızı kartlar ve aleyhe verilen penaltılar. Teknik Diretör Terim'in zaman zaman hakarete varan hareketleri, Galatasaray adına olumsuz bir imaj yarattı. Terim'in ceza aldığı maçlarda takım hep puan kaybetti.