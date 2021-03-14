Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi

Galatasaray U19 takımı yeni sezonun ilk maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kayserispor ile karşılaşırken, mücadeleyi Fatih Terim ve Arda Turan'ın da tribünden takip ettiği görüldü.