Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi
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Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi

14.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:27
Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi

Galatasaray U19 takımı yeni sezonun ilk maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kayserispor ile karşılaşırken, mücadeleyi Fatih Terim ve Arda Turan'ın da tribünden takip ettiği görüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u yendikleri maçın ardından pazar günü Florya'da U-19 takımının maçını izledi.

FULYA TERİM DE EŞLİK ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü, eşi Fulya Terim ile birlikte, Florya'da oynanan U19 Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını takip etti.

Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi

Öte yandan Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan da Fatih Terim'le birlikte U-19 Takımı'nın maçını izleyenler arasında yer aldı.

Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi
Haber Yorumları (4)
UA 34: YÖNETİM UYUMA,BASKETBOLA SAHİP ÇIK ! (FUTBOLA ODAKLANDIK DİYE BASKETİ UNUTTUK SANMAYIN)
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UA 34: SAYIN MUSTAFA CENGİZ YANINDAYIZ AMA TELEKOM YENİLGİSİ SABIRLARI TAŞIRDI. BASKETBOLA EL ATILMASINI BEKLİYORUZ ARTIK !
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UA 34: İMPARATOR FATİH TERİM!
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