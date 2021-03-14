Fatih Terim ve Arda Turan, Florya'da Galatasaray U19 takımının maçını izledi
14.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:27
Galatasaray U19 takımı yeni sezonun ilk maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kayserispor ile karşılaşırken, mücadeleyi Fatih Terim ve Arda Turan'ın da tribünden takip ettiği görüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u yendikleri maçın ardından pazar günü Florya'da U-19 takımının maçını izledi.
FULYA TERİM DE EŞLİK ETTİ
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü, eşi Fulya Terim ile birlikte, Florya'da oynanan U19 Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını takip etti.
Öte yandan Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan da Fatih Terim'le birlikte U-19 Takımı'nın maçını izleyenler arasında yer aldı.