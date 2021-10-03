Fatih Terim, Rize karşısında tarihi geri dönüşün fitilini bu sözlerle yaktı: İşte o zaman, bu zamandır

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11. dakikada gelen golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında 2-1 geride girdikleri soyunma odasında futbolculara neler söylediğini anlattı.

"KARAKTER KOYMA ZAMANIDIR"

Soyunma odasında yaptığı konuşmanın sorulması üzerine açıklama yapan Fatih Terim, "Devre arasında Biz Galatasaray'ız, karakter koyma zamanıdır, işte o zaman da bu zamandır' deyip, gayet iyi oynadığımızı, gereksiz iki gol yediğimizi, çevirecek çok süre olduğunu söyledim" diye konuştu.

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