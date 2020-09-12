Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi
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Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Gaziantep FK maçı sonrası Okay Yokuşlu transferi ile ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Okay Yokuşlu'yu istedik, o da bizi istedi. Ama kulübü transfere onay vermedi" dedi.

12.09.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:52

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçı sonrası transfer ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılılarla adı anılan Celta Vigo'lu milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun transferine açıklık getiren tecrübeli hoca, "Okay Yokuşlu'yu istedik o da bizi istedi. Ama kulübü transfere onay vermedi" diye konuştu.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Transfer çalışmalarını da genel olarak değerlendiren Terim, "Yeni bir takım için, gelecek yıllar için alacağımız oyuncuların bize para kazandırması, son takımının biz olmaması gerekiyor. Bir fırsat transferiyse tabii ki yaş önemli değil ama bunun dışındaki felsefemizin düşük yaşlı bir takım olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"BİZ GALATASARAYIZ"

Bu mali durumda transfer yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "O kadar da kolay değil. Bu atmosferde, kulüplerin, kulübümüzün bu durumunda kolay değil. Yönetimimiz ve bizim de fedakarlık yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Hiçbir şey olmasa bile biz Galatasarayız ve her yerde iddialı oluruz" dedi.

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi
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