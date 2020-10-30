Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bugün vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanede Yılmaz ailesini ziyaret eden Terim, "Aile dostumuz, iyi bir Galatasaraylı ve siyasetçiydi. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği haberinin ardından ailesinin bulunduğu hastaneye ailesiyle birlikte giderek taziyelerini iletti.

Hastane çıkışında kısa bir açıklama yapan Terim Yılmaz ile ailecek görüştüğünü, çok üzgün olduğunu aktardı.

"AİLECE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İYİ BİR ARKADAŞIMIZDI"

Terim, Mesut Yılmaz ile ilgili, "Allah rahmet eylesin. Berna hanıma Hasan'a ve tüm ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, Ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun. Cenaze ile ilgili konuda biz de birazdan bilgi verdiklerinde alacağız" ifadelerini kullandı.