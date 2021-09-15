Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım - Haberler Spor
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Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Lazio'yla karşılaşacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, basın toplantısında Messi hayranı olduğunu belirtirken, "Yıllardır bana sorarlar. 1 Messi, 2 Messi, 3 Messi. Saha içinde yapamayacağı iş yok" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında yarın Lazio'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Daha önce İtalyan futbolcu Barella'yı öven deneyimli hoca, Messi hayranı olduğunu dile getirdi.

"SAHA İÇİNDE YAPAMAYACAĞI İŞ YOK"

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Nicolo Barella'yı tanımam, alma ihtimalimiz de yok. Çok beğeniyorum ama. Ben bir Messi hayranıyım. Yıllardır bana sorarlar. 1 Messi, 2 Messi, 3 Messi. Ben bir Messi hayranıyım. Saha içinde yapamayacağı iş yok. İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirdim ama röportajda Barella dedim. Oyunun her tarafını oynayan, çok iyi bir orta saha" dedi.

Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım
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