Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı

Ankaragücü karşısında hayal kırıklığı yaratan yıldız ismin üzeri çizildi. Fatih Terim, 'satılacaklar' listesinin ilk sırasına yazdı. Böylece Diagne'nin satılmasıyla transfer için kaynak da yaratılacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne son şansını da kullanamadı, devre arasında "gidecekler" listesinin ilk sırasına yazıldı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçında on birde maça başlayan ama büyük hayal kırıklığı yaratıp 56. dakikada yerini Arda Turan'a bırakan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin üzeri çizildi. Teknik Direktör Fatih Terim, Belçika'dan daha da geriye giderek dönen Diagne'yi artık takımda tutmayı düşünmediği öğrenildi.

Devre arasında transfer için futbolcu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına 29 yaşındaki golcü bulunacak.

MBAYE DIAGNE KAYNAK OLACAK

Sarı-kırmızılı yönetim de Diagne'nin satılması için temaslara başladı. Hedef Diagne'yi satarak devre arası için kaynak yaratmak.

Orta saha ve hızlı kenar oyuncusu ile beraber bir de Falcao'ya alternatif olabilecek bir forvet transferinin yapılmasının planlandığı bildirildi. Terim, Onyekuru'nun gelmesi durumunda forvet takviyesini ancak fırsat yaratılırsa gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın gerekli gördüğünde Onyekuru'yu ileri uçta değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

2.5 SENEDE 6 MİLYON EURO ÖDEME

Diğer taraftan iki sene önce 13 milyon euroya Diagne'yi transfer eden Galatasaray aynı zamanda oyuncuya yapacağı yüklü ödemeden de kurtulmak istiyor.

2.5 sene daha sözleşmesi bulunan Senegalli forvetin başka bir takıma gitmesiyle yaklaşık 6 milyon euroluk ödemeden kurtulmak isteniyor.