Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi
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Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi

18.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:18

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, koronavirüse yakalanan futbolcuların Emre Taşdemir, Kerem ve kaleci Fatih Öztürk olduğunu söyledi.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Ryan Babel'in dışında 3 futbolcunun da koronavirüs olduğu sarı kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçında 5 futbolcusunu oynatamıyor.

Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü, koronavirüse yakalanan futbolcuların ismini açıkladı.

Tecrübeli antrenör konuyla ilgili, "Saracchi kadroda; Emre, Kerem ve Fatih hasta, tam herkes iyileşti derken. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımı da tahmin edebiliyorum, hiç kolay değil. Karar mekanizması hiç kolay değildir. Bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bazen önleyemiyoruz. Umarım ülkece önleriz de hepimiz rahat ederiz. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla, hepimizi yordu. Saracchi Allah'tan tam zamanında geldi" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi
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