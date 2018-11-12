Fatih Terim, Kayserispor Galibiyeti Sonrası Soyunma Odasına İndi
Cezalı olduğu için takımın başında maça çıkmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonrası soyunma odasına indi, "İşte benim aslanlarım." dedi.
Galatasaray'da cezalı olduğu için Kayseri deplasmanında tribünde olan teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına indi. Talimatlara göre 15 dakika bekleyen Terim, sonrasında oyuncularını tebrik etti.
Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, tecrübeli hoca, "Sizden beklediğim buydu. İşte benim aslanlarım... Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Bu galibiyetin değeri 3 puandan çok daha fazla. Kazanacağınızdan zaten hiç şüphem yoktu. Galatasaray takımı her zaman böyle oynamalı" dedi.
"KENDİNİZE İYİ BAKIN, SİZE GÜVENİYORUM"
Milli arayı herkesin verimli geçirmesi gerektiğine dikkat çeken tecrübeli hoca, "Devre arasına kadarki süreç, öncesinden daha zor olacak. Ancak her türlü engeli aşarız. Hepinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılılar, milli aradan sonra ligde sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (d), Rize, Başakşehir (d) ve Sivas ile karşılaşacak. Fatih hoca, devreye kadarki 5 maçta maksimum puanı alıp, takımı zirveye taşımayı hedefliyor. Cim Bom'un lider Başakşehir ile arasında 4 puan fark var.
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ROBİNHO Coşar coşar seyirci taraflı tarafsız futbol şovu seyreder başka hiçbir takımın maçı izlenmez ROBİNHO Sayesinde milletin gözünün pası giderCevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğru,arkadaşın biri yazmış bu haber Fransız haberi,pardon fransız kültürlü gs mizin ve tazminatör kabadayı ve aynı zamanda paratorumuzun haberi lütfen başka takım taraftarları yorum yapmasın istirham ediyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya bu nedir bi aslana bi İMPARATORA saldırıyorsunuz beli''ki bu kartalcı, lar yaralı o yüzden bir şey demiye, cem ama şike bahçeliler ne konuşuyor bi kere siz haketiğiniz yerdesiniz şimdilik konuşamasınız yakında küme düşersiniz ama Fırat AYDINUS da sizi kurtarmaz tüm gs lilere selam olsun İMPARATOR başın dik yürü beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yorum yapanlar da 1 tane Galatasaraylı yok. . Hepsi kendi takımından bi bok anlamıyo buraya gelip çamur atmaya saçmasapan konuşmaya çalışıyolar. . Aferin çocuklar bu ne denli büyük olduğumuzu gösterir. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yahu bunlar futboldan anlasa ROBİNHO gibi futbol yıldızı sanatçıyı kapmak için birbirini yer ama nerde bunlardan ne antrönör nede futbol adamı olurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır