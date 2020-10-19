Fatih Terim isyan etti: Gollerimizi sağlık taraması yapar gibi tarıyorlar

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, VAR sistemini eleştirdi ve "Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri" dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Terim karşılaşma ile ilgili, "Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha... Maalesef profesyonellikle uzaktan yakından alakası olmayan bir hareket bizi 10 kişi bıraktı. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"BİZE KOLAY KIRMIZI KART ÇIKARILIYOR"

Belhanda'nın verilmeyen golüne de değinen tecrübeli hoca, "Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketti. Kırmızı kart bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar" dedi.