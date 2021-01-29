Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz
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Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz

29.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 23:34
Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrası Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can transferiyle ilgili, "Onun bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Uğraşacağız. Hangi fedakarlık gerekiyorsa yapacağız. Koca Galatasaray burada geri çekilmemeli" diyerek yönetime mesaj yolladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrası transfer açıklamalarında bulundu.

Terim konuyla ilgili, "İstediğimiz bir oyuncunun önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar. Yönetimimiz bir-iki oyuncu daha açıklayabilir. Bazı fırsat transferleri olabilir" ifadelerini kullandı..

Transferde birçok şeyin olabileceğini belirten tecrübeli hoca, "Herhangi bir oyuncuyu istersek, önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para her şey değil. Önemli olan değerlerdir. Transfer bitmeden, yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası bir çok şey olabilir" dedi.

"FEDAKARLIK GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Fatih Terim gündemdeki İrfan Can transferiyle ilgili olarak da "İrfan'ı söylemiştim ben. Onun bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Uğraşacağız. Hangi fedakarlık gerekiyorsa yapacağız. Koca Galatasaray burada geri çekilmemeli. Galatasaray da karşılıklı istenen bir transferi inşallah gerçekleştirir" açıklamasında bulundu.

Haber Yorumları (7)
DOĞRUCU: Kesinlikle almayın ikinci tarık çamdal olur. Bırakınbaşakşehir fenere kakalayıversin.
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ALİŞ: irfan can gelince şampiyonluk garantimi adamı yaptılar messi
Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
FB: fenerbahçe yönetimi lütfen bitirin artık şu irfan can kahveci transferini yeterki galatasaraya gitmesin sonuçta kararı verecek olan başakşehir şu anda alalım artık eğer alırsak messi yada ronaldo gelmiş gibi sevineceğim yeterki alın transferi yapmak şart oldu artık bitirin artık şu transferi yeterki galatasaray almasın sayın yönetim
Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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