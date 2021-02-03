Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım

"Her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal. Her istediğiniz olmuyor" sözleriyle transfer dönemini değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasında, "Gelmeyenler ile ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım" diyerek Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can'a gönderme yaptı.

Transfer dönemini değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadrosuna katmak istediği ancak Fenerbahçe'ye transfer olan Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye üstü kapalı olarak sitem etti.

Terim, "Bir transferi daha geride bıraktık iyisiyle kötüsüyle. Ancak her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal. Her istediğiniz olmuyor. Ayrıca bazı isteklerimizin olmayışına alıştık. Orada günahımız yok. Burada başkanımızdan, Abdurrahim Albayrak'tan, yönet kurulumuzdan övgü ile bahsetmek istiyorum. Scout grubumuz, sportif direktör departmanımız müthiş bir iş birliği ile çalıştılar. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik, gerek mesai olarak kolay değil. Zamana karşı, limit, limit aşımı, paranız yok. Gelen gelirler çok az. Bunlar kolay işler değil. Benim verdiğim listenin büyük bölümü yerine geldi. Gelmeyenler ile ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım. Ben öylesini tercih ederim. Onlara teşekkür ediyorum. Biz birçok şeyi sessiz sakin ileriye dönük düşünerek yapamaya çalışıyoruz. Maçtan önce de söyledim, mümkün olursa yakın bir zamanda listemi açıklayacağım. Temmuz, ağustos transferi için söylüyorum" dedi.

"HERKES KAĞIDINI KALEMİNİ HAZIRLASIN"

Deneyimli teknik adam sözlerini, "Herkes kağıdını, kalemini hazır etsin. Dikkatli not alsın. Transfer için zaman gerek, bu zamanı da vermek lazım. Para gerek. Onun toparlanması lazım. Gerçi bazen para da zaman da yetmez. Başka şeyler gerekir. Allah ondan da geri koymasın bizi. Bugün baktığımızda Mostafa'yı uzun zamandır istiyorduk. Sağ bek Yedlin bizim önemli bir transfer oldu. 27 yaşında. En yaşlımız o. Gedson için buradan ayrıca Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'ya teşekkür ederim. Ben de Şükrü de konuştu. Teşekkür ettim. Önemli bir oyuncu. Gönül istiyor başka yerlere başka oyuncular da alalım. Ocak ayında yapabileceğimizin en iyilerini yapmaya çalıştık. Henry bizim oyuncumuz gibi. Halil genç yeteneğimiz, çok şey beklediğimiz oyuncu. Başkan ve yönetin, diğer arkadaşlar elinden gelen çabayı gösterdiler" şeklinde sürdürdü.

"GİDECEKLER, GELECEKLER OLACAK"

Fatih Terim transferle ilgili son olarak, "Bu transfer dönemi bundan önce transfer dönemi bize çok büyük mesaj verdi. 'Arkadaşlar siz hep beraber bir araya gelmek zorundasınız'. Tek vücut olma mecburiyeti var. Seyircisiz olmuyor. Onların nefesi ve gücünü hissediyoruz. Hangi yönetim olursa, herkesin yardım etmesi gerektiğini bir kere daha hissettirdi. Bu mesajı almış oldu. Dışarıda ile mücadele vereceğiz zaman Galatasaray'ın bütün kuvvetlerine ihtiyacımız var. Galatasaray çok büyük bir camiadır. Bunun her zaman olması gerekiyor. Hadiselerden çıkardığımız mesaj bu. Yakın zamanda merak etmeyin açıklayacağım. Geri kalanını da bir sonraki yaparız. Gidecekler, gelecekler olacak" açıklamasında bulundu.