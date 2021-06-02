Fatih Terim'in yeni yardımcıları Selçuk inan ve Necati Ateş olacak
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Fatih Terim'in yeni yardımcıları Selçuk inan ve Necati Ateş olacak

Fatih Terim'in yeni yardımcıları Selçuk inan ve Necati Ateş olacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'da seçimi kazanacak adayın Fatih Terim'le yola devam kararı alması durumunda İmparator'un ekibi hazır. Ümit Davala ve Levent Şahin'le yeni sezonda çalışmayacak tecrübeli hocanın yardımcılığını, sarı-kırmızılılarda şampiyonluklar yaşayan Selçuk İnan ve Necati Ateş yapacak.

14 Haziran'da sezonu açacak Galatasaray'da tam bir kaos hakim. Sözleşmesi biten futbolcuların yanı sıra yönetim ve teknik direktör konusunda da belirsizlik hakim. Kulüpte bunlar yaşanırken Fatih Terim, sarı-kırmızılılarda devam etmesi durumunda yola devam edeceği yardımcılarını netleştirdi.

TERİM, İKİ İSME ŞANS VERECEK

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni sezonda devam etmesi durumunda Necati Ateş ve Selçuk İnan kulübeye inecek. Ümit Davala ve Levent Şahin'in ayrılık kararı almasından sonra Terim, bu iki isme şans verecek. Tecrübeli teknik adam, geride bıraktığımız sezon teknik kadroda yer alan Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacak. Necati Ateş ve Selçuk İnan, Albert Riera ile beraber teknik ekipte yer alıp, karşılaşmaları kulübeden takip edecek.

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Ali Gülhan
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