Fatih Terim'in, ünlü teknik adam Bielsa gibi buz kovasına oturması 'Yeni totem' olarak yorumlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor karşılaşmasını da son maçlarda olduğu gibi buz kovasına oturarak izlemesi ilginç bir tespitin doğmasına neden oldu. Dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Leeds'in hocası Bielsa, stresten dolayı oturduğu buz kovasıyla bir fenomen haline geldi. Hatta Bielsa için özel buz kovası yapıldı. Galatasaray hocası Terim'in totem olarak bu hareketi yaptığı konuşuluyor.

Fatih Terim, Göztepe maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da saha kenarındaki buz kovasının üzerinde otururken ekranlara yansıdı. Sosyal medyada çok konuşulan bu görüntü kimilerine göre Terim'in totemi olarak yorumlandı. Terim, antrenmanları da zaman zaman buz kovasına oturarak seyrediyor. Bu hareket, dünyanın en iyi teknik adamları arasında gösterilen Bielsa ile efsaneleştiği için Terim'in de benimsediği yorumları yapılıyor.

KULÜBÜ ONUN İÇİN KOVA YAPTIRDI

Leeds United'ın hocasının bu alışkanlığı o kadar ünlü ki, İngiliz kulübü kendisine Leeds logosu ile tamamlanmış, üzerine oturması için özelleştirilmiş bir kova bile verdi. Bielsa'nın bunu neden yaptığı netleşmese de çeşitli teoriler var. Ajansspor'un derlediği haberde; Leeds'in sahası Elland Road'daki kulübe yerin biraz altında olduğundan ünlü teknik adamın sahayı daha iyi görmek için bunu yaptığı belirtiliyor.

"BU SADECE KOVA"

Bir de bu oturuş pozisyonunun uzun yıllardır sırt ağrısıyla baş etmek zorunda kalan teknik adama doktoru tarafından tavsiye edilmiş olma ihtimali değerlendiriliyor. Bielsa bu konu kendisine sorulduğunda, "Bu sadece bir kova. Ekleyecek bir şeyim yok. Rahat bir kova ve ben de üzerine oturuyorum" yanıtını vermişti.