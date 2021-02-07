Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı
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Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

07.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:09

Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim kendilerine küfür edildiğini belirterek, "Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor" dedi. Tribünlerdeki yoğunluk tartışma yaratırken Terim'in şikayetçi olduğu görüntüler de ortaya çıktı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, seyirci yoğunluğuna dikkat çekti.

Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

"DEMEK Kİ TFF'DEN BİRİLERİ YARDIMCI OLUYOR"

Kendilerine küfürler edildiğini aktaran Terim,"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor" dedi.

Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

"AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK"

Tribünde bulunan büyük bir kısmın küfür ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Derbiye aşılarını olan 150 sağlık çalışanı alındı. Ancak maç öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkması ile birlikte başlayan küfürler ve sonrasında şarkıların küfürler eklenerek söylenmesi gündeme damga vurdu.

Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

Toplu halde edilen küfürlerden dolayı Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet duruma tepki gösterdi. Akreditasyonları yapılan sağlık çalışanlarının yanı sıra stattaki localarda da taraftar yoğunluğu olduğu görülürken sarı-kırmızılı idareciler duruma tepki gösterdi.

Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

Bir taraftarın Fatih Terim ve ekibine yönelik hareketleri kameralara yakalanırken bu kişi daha sonra da Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ile fotoğraf çektirdi.

Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı
Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları (10)
T: Terbiyesiz fb liler
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
ADAM: yaw bu fb hep boyle..
Cevap Yaz 4 19 Yayından Kaldır
55: Adam birşey demiyorki Fatih Terim yanlış anlamış. Adam “ Hocam seneyede bunun kadar ... bize demış”
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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