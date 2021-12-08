Fatih Terim'in sağlık durumu ne? Fatih Terim'in hastalığı ne?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mide bağırsak sistemi nedeniyle dün hastaneye sevk edilirken sarı-kırmızılı kulüpten de konuya dair açıklama geldi. Peki, Fatih Terim'in hastalığı ne? Fatih Terim'in sağlık durumu ne?

GALASARAY'DAN YAPILAN SON AÇIKLAMA

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

SON DURUM

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Sarı kırmızılılar, son çalışmasını da TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.

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