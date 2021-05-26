Fatih Terim'in kızının Bodrum'dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim'in kızının Bodrum'dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı

Fatih Terim'in kızının Bodrum'dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ligin bitimiyle, "Bodrum'a gidiyorum, belki ABD yaparım, haberiniz olsun" sözleriyle yaptığı göndermenin ardından Bodrum'dan tatil fotoğrafları gelmeye başladı. Kızı Merve Terim Çetin, babasının yazlık kıyafetleriyle köpeğiyle verdiği pozu paylaştı. Taraftarlar altına, "Hocam bizi bırakma, ölene kadar seninleyiz" yorumları bıraktı.

Sarı-Kırmızılı taraftarların çoğunluğu Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını istemiyor. Başkan Mustafa Cengiz ile şiddetli kavgaya tutuşan Terim, ligdeki son maçın ardından, "Bodrum'a gidiyorum haberiniz olsun, belki ABD yaparım" diyerek Başkan'a son göndermesini yapmıştı. Cengiz de söylemlerinin yanlış anlaşıldığını ve bunların doğru olmadığını ifade etmişti.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Deneyimli hocanın kızı Merve Terim Çetin'in paylaştığı fotoğrafa Fatih Terim için destek mesajı yağdı. Taraftarlar, Terim'in takımdan ayrılmaması için 'Bizi bırakma hocam' notu düştü. Galatasaray'daki başkanlık seçiminin ardından Fatih Terim'in de geleceği netleşecek.

Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Fatih Terim'in kızı Merve'nin Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
Galatasaray'da Maruf Güneş, 'Fatih Terim kırmızı çizgim' deyip yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım
Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Cahit Özkan Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Deniz Çakır Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim'in kızının Bodrum'dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:26:32. #1.14#

title