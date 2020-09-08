Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi
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Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi

Fatih Terim'in talebi doğrultusunda eski oyuncusu Bruma'ya yönelen Galatasaray yönetimine, Portekizli kanattan olumlu yanıt geldi. Sarı kırmızılıların Bruma karşılığında PSV'ye Ryan Babel'i önereceği belirtildi.

Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi
08.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:53

Galatasaray, tüm hızıyla transfer çalışmalarını sürdürürken Arda, Feghouli, Emre Kılınç gibi isimlerin yanına mutlaka hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Fatih Terim, PSV'de oynayan eski öğrencisi Bruma'nın ismini yönetime verdi. Bruma'dan ise olumlu yanıtın geldiği öğrenildi.

Eski öğrencisiyle hala yakın ilişkiler içinde olan Terim, ligin başlamasına kısa süre kala neler yapabileceğini bildiği için Bruma'yı takımda düşünüyor.

BABEL ÖNERİLECEK

Hollanda Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda ülkesine dönmeye sıcak bakan Ryan Babel'i PSV'ye önerecek. Teklifin kabul edilmesi halinde Bruma istenecek.

VİDEO GÖNDERDİ

Kulüpler düzeyinde ilk adımlar atılırken, Bruma cephesi de yoklandı. Portekizli kanat, PSV'nin ikna edilmesi durumunda seve seve Galatasaray'a gelebileceğini sarı kırmızılı kulübün profesyonellerine iletti. Fatih Terim'i çok seven hatta son doğum günü kutlamasında bile kutlama videosu gönderen Bruma'nın en azından 1 seneliğine yuvaya dönmesi hedefleniyor.

"YENİDEN FORMA GİYMEK İSTERİM"

Galatasaray hakkında konuşan Bruma, "Galatasaray benim en iyi hissettiğim yer, Fatih Terim ve kulüpteki tanıdıklarımla sürekli görüşüyoruz. Yeniden Galatasaray forması giymek isterim ancak şartlar sadece bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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