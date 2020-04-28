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Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık

Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Antonio Di Gennaro, deneyimli teknik direktör hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antonio Di Gennaro, Terim'e övgüler yağdırırken "Tüm takım olarak Fatih Terim'e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim'in oynattığı futbola aşık oldu ve hala onu unutamıyorlar" dedi.

Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
28.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:19

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için İtalya'dan övgü dolu açıklamalar geldi.

Fatih Terim'in Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın Fiorentina'da oynattığı futbolun hala unutulmadığını söyleyen Gennaro, 66 yaşındaki teknik adama hayran olduklarını söyledi.

"HALK, OYNATTIĞI FUTBOLA AŞIK OLDU"

Fiorentina halkının Fatih Terim'e aşık olduğunu belirten Gennaro "Sadece 5 ay içinde Fiorentina inanılmaz bir zıplama gerçekleştirdi. Tüm takım olarak Fatih Terim'e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim'in oynattığı futbola aşık oldu ve hala da onu unutamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
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