Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray gerçek kimliğinden uzaklaşıyor
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Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray gerçek kimliğinden uzaklaşıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünde olduğu maçta Karagümrük'le berabere kalan Galatasaray, tecrübeli teknik adamın yokluğunda yine puan kaybetti. G.Saray Terim'in yokluğunda 30 maçta 41 puan bıraktı. Geçen haftaki Hatay maçında da 3-0'lık tatsız yenilgi yaşanmıştı.

Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında takımın başında sahadaki yerini alamayan ve mücadeleyi tribünden büyük bir heyecanla takip eden teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig'deki 30 maçta 41 puan kaybetti. Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Fatih Terim, toplamda aldığı 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

RİZE MAÇI NEDENİYLE

Teknik Direktör Fatih Terim, 3 hafta önceki Rizespor maçında rakip ile girdiği sözlü tartışmanın ardından önce 3 maç ceza almış, ardından bu 2 maça inmişti. G.Saray söz konusu bu 2 maçtan ise 1 puan çıkarabildi. Hatay maçında 3-0'lık yenilgi yaşanmıştı.

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Haber Yorumları (1)
NAZIM : Bir devrin sonu geldi. Artık terime tesekkur edilmeli.. yeni yuzler gelmeli gunumuz futboluna uygun taktik teknik acidan analizi kuvvetli biri gelmeli. Futbolcu yollayam degil elindekinden en yuksek verimi alan biri olmali.. sergen gibi mesela alanyada iken ozan turfani adam etti yeniden saha kalkti sergenle simdi fenerde iyi oynuyor. Bize futbolcu parlatan adamlar gerek. Turk futbolu ancak boyle kazanir. Terim devri bitmistir.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:42:04. #1.15#
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