Fatih Terim'in "Aldatıldım" sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Verdiği cevap tepki çekti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair ilk kez konuştu. Fatih Terim'in görevden ayrılırken "Aldatıldım" sözlerini kullanmasına cevap veren Elmas, bu ifadelerle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

"FATİH HOCA DA PROJE BAŞINDA BİZİMLE HEMFİKİRDİ"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bana bir şey gelmediği için bilmiyorum. Fatih Hoca da proje başında bizimle hemfikirdi." dedi.

"ANLAYIŞI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Elmas, başkan adayı olduğu dönemde Fatih Terim'i seçim vaadi olarak kullanmasıyla ilgili olarak ise, "Fatih Hoca ile çalışmayı arzu etmem ve bunu söylemem çok doğal. Göreve geldikten sonra hocamızla finansal durumu konuştum. Anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, geliştirip satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim."